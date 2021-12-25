Решительное заявление Путина о недопустимости расширения НАТО впечатлило читателей WP

Вашингтон, 25 декабря. Читатели американского издания Washington Post считают, что США и другие страны НАТО искусственно нагнетают обстановку у российских границ, поэтому Москва делает все возможное, чтобы обезопасить себя.

Жители западных стран уверены, что Россия будет добиваться от НАТО гарантий безопасности и настаивать на нерасширении военно-политического блока на восток. Они напомнили о словах российского лидера Владимира Путина, который заявил, что военная активность Запада на Украине представляет угрозу для нацбезопасности России.

«Россия не может оставаться сейчас пассивной по отношению к тому, как США/НАТО настойчиво стремятся расширить свое влияние на Украине», — уверен пользователь.

Решительное заявление Путина впечатлило читателей WP. Американцы раскрыли смысл его грозного послания, в котором он предупредил страны Запада — не стоит устраивать провокации у границ России, в том числе в Черноморском регионе. Президент также назвал недопустимыми поставки американских ракетных систем на Украину.

«В политике НАТО в отношении их бесконечного стремления подтолкнуть Альянс все дальше и дальше на восток я вижу высокомерие и жадность», — написал один из читателей.

Ранее читатели западных СМИ сообщили, что президент РФ выражает свои требования к США ясно и четко. Стоит отметить, что в МИД РФ назвали политику Вашингтона в отношении Москвы недружественной, передает телеканал «360».