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«Газпром» вновь не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»

Экономика
«Газпром» вновь не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 25 декабря. «Газпром» в ходе дополнительной сессии аукциона снова отказался от резерва на 25 декабря мощностей «Ямала — Европы». Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Российский холдинг в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной (заканчивается в 19:00 по Москве), а на дополнительной сессии, которая завершается в 4:30 по московскому времени. Также компания использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Но предложение на 25 декабря на дополнительной сессии в очередной раз оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали, которая является для «Газпрома» одним из главных маршрутов поставок голубого топлива в ЕС.

«Газпром» отказывается от резерва мощностей «Ямала — Европы» шестой день подряд. Кроме того, накануне холдинг снизил транзит природного газа через украинскую территорию на 20%.

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Газпром газопровод ямал - европа
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