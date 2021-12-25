Экс-секретарь ЦК КПСС Калашников назвал ошибкой борьбу Горбачева и Ельцина

Москва, 25 декабря. Члены ГКЧП показывали «танцующих лебедей» вместо того, чтобы объяснить народу, что происходит в стране, заявил бывший секретарь ЦК КПСС Владимир Калашников.

По словам политика, народу необходимо было рассказать, что тогда первый президент России Борис Ельцин вынудил главу СССР Михаила Горбачева согласиться с новым союзным договором между советскими республиками. В противном случае исход был бы совершенно иным.

«Судьбу страны решили несколько тысяч москвичей, которые вышли к Белому дому, полагая, что они защищают демократию против путчистов», — рассказал Калашников в беседе с «Лентой.ру».

Экс-секретарь ЦК КПСС отметил, что Горбачев мог арестовать Ельцина с помощью КГБ Белоруссии, но не стал этого делать, хотя чекисты «ждали команды», так как понимали, что договор об СНГ станет концом. В целом борьба политиков была ошибкой, заключил он.

Ранее Горбачев рассказал, что западные элиты принимали участие в распаде СССР. По словам политика, у власти на Западе в то время оказались люди, которые жаждали развала великого государства.