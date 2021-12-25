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Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс предсказала Шнурову неудачи в музыкальной карьере

Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс предсказала Шнурову неудачи в музыкальной карьере
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 25 декабря. Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс призналась, что не следит за карьерой музыканта Сергея Шнурова и сомневается в будущих творческих успехах знаменитости.

Вокс прославилась благодаря карьере в группе «Ленинград», однако артистка решила сосредоточиться на сольном творчестве в 2018 году. Ее уход сопровождался скандалом из-за напряженных отношений со Шнуровым. Спустя годы исполнительница уверена: если бы она ушла раньше, ей бы удалось избежать травли. Об этом певица рассказала в интервью изданию «СтарХит».

Вокс также призналась, что уже давно не следит за успехами бывшего коллеги. Артистка отметила, что Шнуров утратил творческую искру.

«Я не думаю, что Сергей Шнуров образца 2021 года может создать что-то интересное. К сожалению, меня не покидает ощущение, что в нем погасла какая-то волшебная лампочка, которая подсвечивала ему гениальные идеи», — отметила певица.

Артист, которому Вокс предсказала неудачи в карьере, ранее описал 2021 год, не обойдясь без нецензурной брани. Исполнитель заявил, что с каждым годом мир приближается к апокалипсису, передает телеканал «360».

Несмотря на скептический настрой Вокс, Шнуров уже записал саундтрек к будущей российской премьере. Песня артиста прозвучит в картине «Гранит».

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс предсказала Шнурову неудачи в музыкальной карьере
шнуров ленинград вокс
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