Французский бренд одежды Kiabi покинет российский рынок в 2022 году

Москва, 25 декабря. Французская сеть магазинов одежды и аксессуаров Kiabi, чьим владельцам принадлежат также ретейлеры Auchan, Decathlon и Leroy Merlin, закроет свои магазины в РФ. Об этом сообщили РБК три источника в компаниях на рынке торговой недвижимости.

Представитель российского офиса Kiabi подтвердил изданию эту информацию. Завершить работу всех торговых точек, в том числе интернет-магазина ожидается в течение первой половины 2022 года.

«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — отметили в российской пресс-службе сети.

Уход из РФ связан с тем, что сеть «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на этом рынке, объяснил представитель местного офиса Kiabi. Также это решение может быть связано с низкими показателями операционной деятельности, полагает один из собеседников РБК.

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