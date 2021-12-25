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Французский бренд одежды Kiabi покинет российский рынок в 2022 году

Экономика
Французский бренд одежды Kiabi покинет российский рынок в 2022 году
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 25 декабря. Французская сеть магазинов одежды и аксессуаров Kiabi, чьим владельцам принадлежат также ретейлеры Auchan, Decathlon и Leroy Merlin, закроет свои магазины в РФ. Об этом сообщили РБК три источника в компаниях на рынке торговой недвижимости.

Представитель российского офиса Kiabi подтвердил изданию эту информацию. Завершить работу всех торговых точек, в том числе интернет-магазина ожидается в течение первой половины 2022 года.

«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — отметили в российской пресс-службе сети.

Уход из РФ связан с тем, что сеть «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на этом рынке, объяснил представитель местного офиса Kiabi. Также это решение может быть связано с низкими показателями операционной деятельности, полагает один из собеседников РБК.

Сеть гипермаркетов «Лента» приобретает сервис доставки продуктов на дом «Утконос». Сумма сделки составляет приблизительно 20 млрд рублей.

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магазин Auchan kiabi
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