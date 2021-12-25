«Этот день в истории». Что произошло 25 декабря, праздники, факты, люди

Ежедневный цикл передач «Этот день в истории» объединяет самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня наступил один из самых любимых на западе праздников — католическое Рождество. Традиции православного и католического Рождества во многом схожи, ведь это по сути одно и то же событие, но отмечающееся в разные дни из-за разницы в летоисчислении. Под елкой детишки также найдут подарки, их поздравит белобородый дедушка в красной шубе, а на самой макушке украшенной ели обязательно будет светить Вифлеемская звезда.

Зима в этом году наступила с аномальных холодов в центральной части России. 25 декабря 1759 года морозы стояли в Санкт-Петербурге. Погодными условиями воспользовался физик Йозеф Адам Браун. Сорокаградусные морозы помогли ему поставить эксперимент и впервые довести ртуть до твердого состояния, что явилось важным научным открытием.

Какой основатель всемирно известной сети отелей родился сегодня, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».