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Фигурист Соловьев незадолго до избиения признался в мечтах о свадьбе с Анной Сидоровой

Шоу-бизнес
Фигурист Соловьев незадолго до избиения признался в мечтах о свадьбе с Анной Сидоровой
Prt Scr youtube.com  /  Василий Конов

Москва, 25 декабря. Фигурист Дмитрий Соловьев незадолго до инцидента, когда его избили трое мужчин в центре Москвы, рассказал про мечты о красивой свадьбе с керлингисткой Анной Сидоровой.

Спортсмен признавался, что считает такое событие, как женитьба, очень важным в жизни. Он отмечал, что для свадьбы нужно выделить минимум месяц и провести ее так, чтобы запомнилась на всю жизнь.

«Свадьба — это очень ответственный момент. Я хочу, чтобы это было красиво и запомнилось на всю жизнь. Но сейчас во времена пандемии, когда у Ани работа и у меня проекты, это сложно сделать. Нужно выделить хотя бы месяц, чтобы создать праздник, который действительно запомнится нам. А расписаться на бегу, когда люди по-настоящему любят друг друга, наверное неправильно», — рассказал фигурист Teleprogramma.pro в ноябре этого года.

МВД Москвы возбудило уголовное дело против мужчин, жестоко избивших фигуриста Соловьева. Расследование дела было взято под контроль прокуратурой столицы, передает телеканал «360».

Ранее госпитализированный Соловьев рассказал о стабилизации своего состояния. Он впервые вышел на связь в соцсети Instagram и выразил благодарность врачам, родным, близким и всем, кто поддерживал его в сложной ситуации.

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