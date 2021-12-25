Синие и бирюзовые елочные игрушки могут привлечь удачу в 2022 году

Москва, 25 декабря. Елка является одним из важнейших символов Нового года. Ее необходимо украсить так, чтобы задобрить главного покровителя грядущего 2022 года — Водяного Тигра. Эксперты рассказали, какие игрушки необходимо использовать для привлечения удачи.

Согласно восточным приметам, в этом году елка должна быть украшена игрушками всего двух цветов, поэтому делать ее разноцветной не стоит. Наиболее благоприятными цветами для игрушек эксперты считают синий, голубой или бирюзовый.

Все они напрямую связаны со стихией воды. Отмечается, что украшение елки игрушками таких цветов сделает праздник спокойным и размеренным, а также привлечет удачу в новом году.

ИА «Народные новости». / Степан Яцко

Для красоты также можно использовать елочные игрушки нейтральных цветов, например серого или черного, что позволит создать контраст между яркими элементами елочного декора. Кроме того, такие цвета «нравятся» Водяному Тигру. А вот форма елочных игрушек в этом году не имеет особого значения, отметили эксперты.

«Например, если вы выбрали круглые игрушки, то пусть такими будет ровно половина. Остальные пусть будут продолговатыми, треугольными или какой-то иной формы. Тигр любит порядок, и лучше ему услужить, чтобы не навлекать на себя лишних проблем», — цитирует слова специалистов издание Cursorinfo.

В свою очередь дизайнер Наталья Преображенская рекомендует подбирать новогодние украшения синего, глубокого зеленого и черно-синего цветов. Главное, чтобы оттенки были «природными».