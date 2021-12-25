Королева Елизавета II впервые выступит с рождественской речью без принца Филиппа

Лондон, 25 декабря. Британское телевидение готовится показать традиционное обращение королевы Елизаветы II к подданным по случаю Рождества. Глава монархии впервые проведет праздники без покойного супруга герцога Эдинбургского.

Послание королевы к гражданам было записано еще несколько дней назад. Рождественская речь станет 69-й за время правления Елизаветы II, однако в этом году она впервые встретит праздники без принца Филиппа, который скончался апреле. Фото покойного герцога Эдинбургского появится в кадре во время выступления королевы — Букингемский дворец поделился снимком с записи трансляции.

Кроме того, Елизавета II может провести Рождество без части родственников и-за пандемии коронавируса. Королева встретит праздники в компании принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз, передает Sky News. Предполагалось, что к ним присоединится принцесса Анна, однако у нее диагностировали COVID-19. При этом праздничный ужин все же состоится: он пройдет в сокращенном формате, затем членам королевской семьи придется сразу разъехаться.

Герцоги Кембриджские также начали подготовку к Рождеству. Так, в Сети появились кадры с праздничной фотосессии Кейт Миддлтон.