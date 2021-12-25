Новые правила эксплуатации транзитных номеров начали действовать в РФ

Москва, 25 декабря. Закон, расширяющий перечень автомобилей, допущенных к дорожному движению без постоянных регистрационных знаков, начал действовать в России с 10 декабря 2021 года.

Всем этим транспортным средствам положены транзитные номера. Теперь в связи с изменением законодательства, транзитные номера можно получить на машину, которую не планируется ставить на учет в ГИБДД. Кроме того, на незарегистрированных автомобилях можно теперь ездить дольше десяти дней, отведенных на регистрацию.

Поправки к закону «О безопасности дорожного движения» вносят в прояснения в случаи, когда автомобиль перегоняется к месту продажи юрлицами. Например, если салон или частный предприниматель выкупил машину в Москве и везет ее во Владивосток две недели, то регистрировать ее в десятидневный срок уже необязательно.

Помимо этого, легальный статус теперь получили машины, которые перегоняют за границу. Они должны встать на учет не позже, чем в десятидневный срок после покупки.

Транзитные номера действуют в течение 30 дней с момента выдачи без продления. При этом предусмотрена законная процедура обмена. Езда по просроченным транзитным номерам называется штрафом в размере от 500 до 800 рублей. Повторное нарушение обойдется налогоплательщику уже в 500 рублей. Также предусмотрено лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Автомобили с пробегом стали выгоднее новых в связи с ростом цен из-за проблем с поставками и дефицитом комплектующих. С начала 2021 года средняя стоимость подержанной машины выросла до 930 тысяч рублей.