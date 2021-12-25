Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 10:11
10:11
Политика
Экс-секретарь ЦК КПСС Калашников назвал ошибкой борьбу Горбачева и Ельцина
10:10
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс предсказала Шнурову неудачи в музыкальной карьере
10:08
Общество
Мясников объяснил низкую смертность от омикрон-штамма высоким уровнем вакцинации
10:04
Происшествия
Водитель Lada умер после столкновения с BMW в Башкирии
10:02
Экономика
Французский бренд одежды Kiabi покинет российский рынок в 2022 году
10:02
Происшествия
Посетителей иркутского ТЦ эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
09:57
Общество
Эксперт Монкус заявила, что игристое вино подходит для большинства блюд новогоднего стола
09:52
Шоу-бизнес
Фигурист Соловьев незадолго до избиения признался в мечтах о свадьбе с Анной Сидоровой
09:52
Общество
Синие и бирюзовые елочные игрушки могут привлечь удачу в 2022 году
09:51
Происшествия
Педофила из Новосибирска приговорили к 14,5 года колонии за 27 изнасилований ребенка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели Daily Mail поддержали мнение Горбачева о вине США в развале СССР

Политика
Читатели Daily Mail поддержали мнение Горбачева о вине США в развале СССР
wikipedia.org  /  Roland Geider (Ogre)/PD

Лондон, 25 декабря. Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный словам экс-президента СССР Михаила Горбачева о развале страны.

Ранее Горбачев сказал, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО. Также он обвинил Вашингтон в причастности к развалу страны.

Читатели британского таблоида были впечатлены его словами. Они поддержали Горбачева и отметили, что винить в распаде государства стоит все страны Запада, а не только США.

«На самом деле мы должны винить только самих себя. Мы должны были протянуть руку дружбы, когда распался СССР, было даже предложение принять их в НАТО», — написал комментатор Tom2131.

Читатели Daily Mail поддержали мнение Горбачева о вине США в развале СССР
pixabay.com /

«Америка обещала не приближаться ни на дюйм к российской границе, когда СССР распался в 1991 году, вот и все, чего стоят обещания американцев», — высказался другой подписчик.

Британцы указали, что Запад должен был принять Россию после падения занавеса, но вместо этого совершил «величайшее предательство».

«Американцы подначивали Россию десятилетиями. И теперь она начинает закипать», — заключил пользователь под ником Lima Alpha.

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что своим заявлением Горбачев лишь пытается восстановить собственную репутацию. В действительности же только он сам виноват в крахе СССР, убежден историк.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Mail поддержали мнение Горбачева о вине США в развале СССР
ссср сша горбачев daily mail
Комментировать