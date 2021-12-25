Читатели Daily Mail поддержали мнение Горбачева о вине США в развале СССР

Лондон, 25 декабря. Британское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный словам экс-президента СССР Михаила Горбачева о развале страны.

Ранее Горбачев сказал, что после распада Советского Союза США «ударило в голову высокомерие», что повлекло за собой идею расширения НАТО. Также он обвинил Вашингтон в причастности к развалу страны.

Читатели британского таблоида были впечатлены его словами. Они поддержали Горбачева и отметили, что винить в распаде государства стоит все страны Запада, а не только США.

«На самом деле мы должны винить только самих себя. Мы должны были протянуть руку дружбы, когда распался СССР, было даже предложение принять их в НАТО», — написал комментатор Tom2131.

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«Америка обещала не приближаться ни на дюйм к российской границе, когда СССР распался в 1991 году, вот и все, чего стоят обещания американцев», — высказался другой подписчик.

Британцы указали, что Запад должен был принять Россию после падения занавеса, но вместо этого совершил «величайшее предательство».

«Американцы подначивали Россию десятилетиями. И теперь она начинает закипать», — заключил пользователь под ником Lima Alpha.

Ранее политолог Антон Бредихин заявил, что своим заявлением Горбачев лишь пытается восстановить собственную репутацию. В действительности же только он сам виноват в крахе СССР, убежден историк.