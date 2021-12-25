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NYT узнало о планах Пентагона предоставить Украине разведданные о действиях России

Армия
NYT узнало о планах Пентагона предоставить Украине разведданные о действиях России
1stmlg.marines.mil  /  Staff Sgt. Rubin J. Tan/Marine Corps

Вашингтон, 25 декабря. Пентагон планирует предоставлять Украине актуальные разведданные о перемещении российских войск, чтобы она могла оперативно реагировать на потенциальные действия РФ.

Издание New York Times со ссылкой на информированный источник в Белом доме пишет, что оборонное ведомство США занимается разработкой соответствующего плана. Пентагон намерен делиться с украинской стороной различного рода разведывательной информацией.

«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу», — говорится в публикации.

Отмечается, что американцы уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам данных. При этом не исключается, что подобный шаг может спровоцировать Украину на агрессивные действия в отношении оппонента.

Ранее в США заявили, что американские ВМС могут поддержать Киев в случае «вторжения РФ» ударами с Черного моря. Предполагается, что ставка будет сделана на ракеты Tomahawk, передает телеканал «360».

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украина сша пентагон разведка
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