NYT узнало о планах Пентагона предоставить Украине разведданные о действиях России

Вашингтон, 25 декабря. Пентагон планирует предоставлять Украине актуальные разведданные о перемещении российских войск, чтобы она могла оперативно реагировать на потенциальные действия РФ.

Издание New York Times со ссылкой на информированный источник в Белом доме пишет, что оборонное ведомство США занимается разработкой соответствующего плана. Пентагон намерен делиться с украинской стороной различного рода разведывательной информацией.

«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу», — говорится в публикации.

Отмечается, что американцы уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам данных. При этом не исключается, что подобный шаг может спровоцировать Украину на агрессивные действия в отношении оппонента.

Ранее в США заявили, что американские ВМС могут поддержать Киев в случае «вторжения РФ» ударами с Черного моря. Предполагается, что ставка будет сделана на ракеты Tomahawk, передает телеканал «360».