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Продажи Kia Stinger 2022 года с новым логотипом стартовали на рынке России

Экономика
Продажи Kia Stinger 2022 года с новым логотипом стартовали на рынке России
Prt Scr youtube.com  /  Kia Motors Russia

Москва, 25 декабря. Компания Kia запустила прием заказов в РФ на фастбэк Stinger 2022 модельного года. Модель отличается новым логотипом южнокорейской марки.

Другим отличием авто нового модельного года стало появление на Stinger сервисов телематики Kia Connect. Они позволяют пользователю управлять рядом функций машины дистанционно при помощи приложения в смартфоне. Новинка доступна россиянам по цене от 2 719 900 до 4 149 900 рублей.

Stinger, как прежде, предлагается в пяти версиях: Luxe, Prestige, Style, GT Line и GT. В моторную гамму входят два бензиновых двигателя: двухлитровая турбочетверка T-GDi с непосредственным впрыскам топлива в версиях на 197 и 247 лошадиных сил, а также битурбомотор V6 3.3 T-GDi, выдающий 370 л.с. В начальном исполнении Luxe с 197-сильным двигателем у фастбэка задний привод, остальные оснащены полноприводной системой.

Также концерн Kia в этом месяце модернизировал семейный минивэн Carens для рынка Индии. Реализация модели стартует в первом квартале будущего года.

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kia автомобили авторынок
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