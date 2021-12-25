Навка назвала Иисусом мужа Заворотнюк Чернышева

Москва, 25 декабря. Фигуристка Татьяна Навка рассказала о своем отношении к мужу звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву, который является партнером спортсменки на ледовых шоу.

По словам Навки, все участники ледовых проектов любят работать с мужем Заворотнюк. Она назвала Чернышева благородным и ответственным человеком, пишет kp.ru.

«Петр — святой человек. Мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий», – заявила спортсменка.

Чернышев и Заворотнюк поженились в 2008 году, у пары появился ребенок, и они жили очень счастливо. После родов артистка узнала об опухоли мозга и с этого момента началась ее борьба за жизнь. Муж телезвезды продолжает всячески помогать актрисе.

Ранее сообщалось, что Чернышев заработал за два выступления в Дубае более 2,7 млн рублей. Фигурист выступил на льду в ОАЭ 4 и 5 декабря.