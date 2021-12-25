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Турция ввела санкции против сотен граждан за поддержку незаконных движений

Весь мир
Турция ввела санкции против сотен граждан за поддержку незаконных движений
Global Look Press  /  Aytac Onay

Анкара, 25 декабря. Власти Турции ввели экономические санкции против американского фонда «Ниагара» и более чем 670 своих граждан, которые подозреваются в связях с движением известного мусульманского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена и террористическими организациями. В рамках введенных ограничений были заморожены все активы указанных лиц, размещенные в банках республики. Решение было вынесено министрами внутренних дел и финансов.

Около 450 человек, часть из которых является членами фонда, обвинены в поддержке Гюлена, проживающего в настоящее время в США. Его считают одним из инициаторов неудавшейся попытки государственного переворота по свержению правительства Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году.

Еще 108 граждан подвергли санкциям по подозрению в причастности к «Рабочей партии Курдистана», признанной в Турции террористической организацией. Порядка 120 лиц обвиняются в связях с прочими международными экстремистскими движениями, в том числе «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ), «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещена в РФ) и прочими группировками.

Действия Анкары в отношении инакомыслящих и политических противников, а также вынесение приговоров без должного обоснования уже вызывали критику со стороны Запада. Например, ранее в этом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконными аресты более 400 судей и прокуроров, которых власти страны также сочли последователями Гюлена. В вердикте указано, что заключение их в тюрьму было совершено с нарушениями Европейской конвенции о правах человека. Также суд постановил освободить задержанных в 2016 и 2017 годах курдского политика Селахаттина Демитраша и главу одного из общественных движений Османа Кавалу.

Гюлен, ранее являвшийся союзником Эрдогана, считается вторым по влиянию человеком в Турции после президента. Его движение, пропагандирующее идеи повышения уровня образованности и налаживания межконфессионального диалога, насчитывало миллионы последователей. Однако в начале прошлого десятилетия произошел ряд коррупционных скандалов, после чего власти обвинили клерика в утечке информации о махинациях чиновников. Также противоречия возникли из-за критики со стороны Гюлена в адрес властей, которые жестко подавили ряд антиправительственных митингов.

В результате руководство страны объявило священнослужителя главным инициатором попытки переворота в 2016 году, в ходе которого погибли более 250 человек, с тех пор требуя его экстрадиции из США, где он живет с 1999 года. Также власти начали масштабные чистки в государственном аппарате, вооруженных силах и образовательных учреждениях, в результате чего потеряли работу более 100 тысяч человек, а многие видные активисты и оппозиционеры были арестованы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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санкции турция гюлен
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