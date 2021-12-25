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Политолог Головачев допустил скорый раскол на Украине

Политика
Политолог Головачев допустил скорый раскол на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 25 декабря. Украине грозит гражданская война и разрушение государства на фоне обвинений в госизмене. К такому выводу пришел киевский политолог Андрей Головачев.

Аналитик в Facebook описал печальный сценарий будущего Украины. По мнению эксперта, обвинения в госизмене, которые часто начали звучать в стране, являются угрожающими признаками приближающегося раскола.

Политолог перечислил, о ком идет речь. Обвинения выдвинуты в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главы государства Владимира Зеленского, руководителя офиса лидера Андрея Ермака, олигарха Рината Ахметова и многих других государственных деятелей рангом ниже. Головачев подчеркнул, что это не имеет ничего общего с законностью, правом и справедливостью.

«Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Все это фазы предстоящей Руины», — констатировал эксперт.

Политолог Головачев допустил скорый раскол на Украине
Федеральное агентство новостей /

Политолог полагает, что следующие выборы главы государства дадут старт этому процессу. Зеленский пойдет на все, чтобы остаться на второй срок, добавил Головачев.

Ранее стало известно, что Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Однако политик уехал за границу.

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