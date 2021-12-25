Политолог Головачев допустил скорый раскол на Украине

Киев, 25 декабря. Украине грозит гражданская война и разрушение государства на фоне обвинений в госизмене. К такому выводу пришел киевский политолог Андрей Головачев.
Аналитик в Facebook описал печальный сценарий будущего Украины. По мнению эксперта, обвинения в госизмене, которые часто начали звучать в стране, являются угрожающими признаками приближающегося раскола.
Политолог перечислил, о ком идет речь. Обвинения выдвинуты в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главы государства Владимира Зеленского, руководителя офиса лидера Андрея Ермака, олигарха Рината Ахметова и многих других государственных деятелей рангом ниже. Головачев подчеркнул, что это не имеет ничего общего с законностью, правом и справедливостью.
«Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Все это фазы предстоящей Руины», — констатировал эксперт.
Политолог полагает, что следующие выборы главы государства дадут старт этому процессу. Зеленский пойдет на все, чтобы остаться на второй срок, добавил Головачев.
Ранее стало известно, что Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Однако политик уехал за границу.