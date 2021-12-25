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Подразделения ЮВО вернулись в пункты постоянной дислокации после масштабных учений

Армия
Подразделения ЮВО вернулись в пункты постоянной дислокации после масштабных учений
Федеральное агентство новостей  /  Дарья Волосевич

Москва, 25 декабря. Свыше 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений в полевых условиях, которые проходили в течение месяца.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что в войсках завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов. Военнослужащие ЮВО в составе подразделений совершили марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, в Крыму, Краснодарском крае.

«В течение месяца на ротационной основе по модульной системе прошли подготовку в полевых условиях батальонные тактические группы и тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что танкисты ЗВО показали на учениях в Воронежской области новые способы ведения боя. Также сообщалось, что на специальном полигоне Раевский 24 декабря стартовали маневры десантников, передает телеканал «360».

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учения юво военнослужащие
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