Политолог Бондаренко исключил новый майдан на Украине из-за отсутствия финансирования

Киев, 25 декабря. Некоторые люди хотели бы устроить новый майдан на Украине, но в данный момент это невозможно. Таким мнением поделился политолог Константин Бондаренко.

Как считает эксперт, эта затея не будет плодотворной, так как у организаторов майдана не хватит финансирования. Протест такого масштаба является грамотно спланированной и хорошо финансируемой технологией, для которой требуются огромные суммы денег.

«Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию. То есть протесты всегда будут, но это не те протесты, которые приводят к свержению режима или к серьезным потрясениям. Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — высказался политолог.

Бондаренко добавил, что на Украине в ближайшее время свержения власти ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что Запад не заинтересован в войне на Украине, но сам Киев пытается таким образом увеличить свою значимость. Такое мнение высказал политолог Армен Гаспарян.