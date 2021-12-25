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Политолог Ищенко: рейтингу Зеленского уже ничто не поможет

Политика
Политолог Ищенко: рейтингу Зеленского уже ничто не поможет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 декабря. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского уже невозможно поднять каким-либо способом. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Украинцы продолжают критиковать своего лидера. Постепенно уровень доверия к нему снижается. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил эту ситуацию.

«На его рейтинги позитивно уже ничто не может отразиться. Он уже реально воюет с олигархами, да? Он когда-то обещал, что он будет воевать с олигархами, и он реально воюет с олигархами. Ну и что? Народ реально смеется и уже начинает симпатизировать Порошенко в этой ситуации. То есть, каких-то там полтора года назад они требовали посадить Порошенко. Сейчас в общем-то даже не против, чтобы Порошенко вернулся в президенты и посадил Зеленского», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: рейтингу Зеленского уже ничто не поможет
ПолитРоссия

Он добавил, что сейчас жизнь украинцев стала значительно хуже. Поэтому наступил момент разочарования. Люди больше не верят лидеру. Тем более, что Зеленский ничего не делает, чтобы вернуть расположение населения. В результате он переходит к открытой диктатуре и силой удерживает свою власть.

Ранее Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова сообщил, что Зеленский, по мнению большинства жителей страны, виновен в охватившем государство энергетическом кризисе. По данным организации, 60% респондентов считают, что вина Зеленского и киевской власти в том, что они не позаботились о стране в отопительный период.

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украина зеленский ищенко
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