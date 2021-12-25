Политолог Ищенко: рейтингу Зеленского уже ничто не поможет

Москва, 25 декабря. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского уже невозможно поднять каким-либо способом. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Украинцы продолжают критиковать своего лидера. Постепенно уровень доверия к нему снижается. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» обсудил эту ситуацию.

«На его рейтинги позитивно уже ничто не может отразиться. Он уже реально воюет с олигархами, да? Он когда-то обещал, что он будет воевать с олигархами, и он реально воюет с олигархами. Ну и что? Народ реально смеется и уже начинает симпатизировать Порошенко в этой ситуации. То есть, каких-то там полтора года назад они требовали посадить Порошенко. Сейчас в общем-то даже не против, чтобы Порошенко вернулся в президенты и посадил Зеленского», — отметил политолог.

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Он добавил, что сейчас жизнь украинцев стала значительно хуже. Поэтому наступил момент разочарования. Люди больше не верят лидеру. Тем более, что Зеленский ничего не делает, чтобы вернуть расположение населения. В результате он переходит к открытой диктатуре и силой удерживает свою власть.

Ранее Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова сообщил, что Зеленский, по мнению большинства жителей страны, виновен в охватившем государство энергетическом кризисе. По данным организации, 60% респондентов считают, что вина Зеленского и киевской власти в том, что они не позаботились о стране в отопительный период.