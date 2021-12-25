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Политолог Ищенко: Зеленский боится брать на себя ответственность по Донбассу

Политика
Политолог Ищенко: Зеленский боится брать на себя ответственность по Донбассу
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский боится взять на себя ответственность и решить конфликт в Донбассе. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что украинский лидер находится под влиянием националистов. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» оценил речь президента РФ.

«Это не совсем так. Во-первых, Зеленский давал очень расплывчатые обещания во время избирательной кампании. Он говорил, что да, «я за мир в Донбасс, но на украинских условиях» и т.д. Сказать, что он обещал им такой мир, как мы понимаем с вами, или как Донбасс понимает — такого он не обещал. Он обещал какую-то абстракцию», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: Зеленский боится брать на себя ответственность по Донбассу
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что сейчас вся Украина насквозь пропитана национализмом. Поэтому, когда там речь заходит о мире, то люди понимают это по-разному. Для многих он означает захват ЛДНР. По мнению политолога, если бы украинцы в большинстве своем хотели бы решить ситуацию дипломатически, то президент мог пойти на такой шаг.

«Дело в том, что Зеленский потому и движется по националистической линии, что значительная часть населения поддерживает идею подавления Донбасса вооруженной силой. В такой ситуации Зеленский может взять ответственность на себя и закончить войну, но не хочет, потому что. А зачем? Он действительно боится. Его позиция слаба», — резюмировал эксперт.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом году не дозвонился до президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что для переговоров должен быть конкретный предмет.

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