Экономист Ордов сообщил об индексации пенсий на 10% в России в 2022 году

Москва, 25 декабря. Пенсии жителей России в 2022 году вырастут в результате индексации, которая составит 10%. Об этом заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Специалист отметил, что повышение пенсий будет происходить по уровню фактической инфляции, поэтому индексация выплат составит 10%. Ордов заявил, что в стране явно наблюдается необходимость в таких мерах.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет восемь процентов. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше. Поэтому пенсия будет проиндексирована на 10%. Потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки сохранится», — заявил экономист.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал, что золотые монеты являются отличным способом заранее накопить средства на пенсию.