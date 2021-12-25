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Украина признала безальтернативность российского газа

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 09:13
Экономика
Украина признала безальтернативность российского газа
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 25 декабря. Киев на данный момент не может обеспечить поступление газа в страну из альтернативных источников.

Украина пока не может создать альтернативу российскому газу. Об этом рассказал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Физически судна с LNG (сжиженным природным газом. – Прим. ФАН) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — заявил он.

Витренко отметил, что для этого необходимо модернизировать систему газопроводов на территории Польши. В итоге газ мог бы поступать на Украину или из Германии через Польшу на Украину. Однако для модернизации необходимы инвестиции со стороны Варшавы, которая этого не делает.

Ранее Витренко признал критическое положение компании. Компания «Нафтогаз» переживает тяжелый кризис. Глава компании Юрий Витренко заявил, что месторождения Украины опустошены на 80%, поэтому приходится покупать газ по любой цене.

 

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Все новости / Экономика / Украина признала безальтернативность российского газа
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