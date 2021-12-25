Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 10:10
10:08
Общество
Мясников объяснил низкую смертность от омикрон-штамма высоким уровнем вакцинации
10:04
Происшествия
Водитель Lada умер после столкновения с BMW в Башкирии
10:02
Экономика
Французский бренд одежды Kiabi покинет российский рынок в 2022 году
10:02
Происшествия
Посетителей иркутского ТЦ эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
09:57
Общество
Эксперт Монкус заявила, что игристое вино подходит для большинства блюд новогоднего стола
09:52
Шоу-бизнес
Фигурист Соловьев незадолго до избиения признался в мечтах о свадьбе с Анной Сидоровой
09:52
Общество
Синие и бирюзовые елочные игрушки могут привлечь удачу в 2022 году
09:51
Происшествия
Педофила из Новосибирска приговорили к 14,5 года колонии за 27 изнасилований ребенка
09:49
Происшествия
СК не нашел доказательств причастности полицейских к побегу из ИВС в Истре
09:48
Общество
Королева Елизавета II впервые выступит с рождественской речью без принца Филиппа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 08:42
Политика
Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Москва, 25 декабря. Белый дом откажется от своих планов на Украину в случае, если Россия прекратит отношения с Китаем. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Западу стоит прекратить вызывать напряженность в Донбассе. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, при каких обстоятельствах Вашингтон пойдет на этот шаг.

«Теоретически они готовы разменять (Украину — Прим. ред.). Типа «вот вам контур, достали, но никаких военных и политических союзов с Китаем. Оставьте Китай в одиночку». Потому что это главная головная боль сейчас у Соединенных Штатов. Все упирается в Китай», — подчеркнул Гаспарян.

Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что пока Вашингтон не решит проблему Пекина, он не сможет двигаться дальше. Сегодня США слишком сильно зависят от Поднебесной, которая даже сейчас может влиять на внешнеполитические решения Белого дома.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что США осознают собственную беспомощность перед современным российским оружием, поэтому и согласились на переговоры по гарантиям безопасности. Он отметил, что США имеют некоторое экономическое преимущество перед Россией, но все равно вынуждены считаться с ее мнением и военной мощью.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
украина сша китай гаспарян
Комментировать