Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину

Москва, 25 декабря. Белый дом откажется от своих планов на Украину в случае, если Россия прекратит отношения с Китаем. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Западу стоит прекратить вызывать напряженность в Донбассе. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, при каких обстоятельствах Вашингтон пойдет на этот шаг.

«Теоретически они готовы разменять (Украину — Прим. ред.). Типа «вот вам контур, достали, но никаких военных и политических союзов с Китаем. Оставьте Китай в одиночку». Потому что это главная головная боль сейчас у Соединенных Штатов. Все упирается в Китай», — подчеркнул Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что пока Вашингтон не решит проблему Пекина, он не сможет двигаться дальше. Сегодня США слишком сильно зависят от Поднебесной, которая даже сейчас может влиять на внешнеполитические решения Белого дома.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявил, что США осознают собственную беспомощность перед современным российским оружием, поэтому и согласились на переговоры по гарантиям безопасности. Он отметил, что США имеют некоторое экономическое преимущество перед Россией, но все равно вынуждены считаться с ее мнением и военной мощью.