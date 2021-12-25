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Вучич попросит Путина о дополнительных продажах газа

Политика
Вучич попросит Путина о дополнительных продажах газа
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 25 декабря. Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить российского лидера Владимира Путина о дополнительных поставках газа.

Такую просьбу Вучич озвучит в ходе телефонного разговора с президентом России. Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

«У нас будет больше, чем 6 млн куб. м. газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем все, что произошло», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич подтвердил доставку российских ПТРК «Корнет» для армии страны. Он подчеркнул, что покупка российских ПТРК «Корнет» является усилением для сербской армии. По словам Вучича, страна приобрела их по «отличной цене», оплатив стоимость вооружения авансом.

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