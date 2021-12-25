Политолог Гаспарян: Украина за счет России пытается увеличить свою значимость

Москва, 25 декабря. Запад не заинтересован в войне на Украине, но сам Киев пытается таким образом увеличить свою значимость. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, заинтересованы ли США и ЕС в возобновлении вооруженного конфликта в Донбассе. По его мнению, коллективный Запад категорически против этого.

«Украине нужно свою значимость увеличивать, ведь, собственно, давайте отмотаем пленку назад. Все вот это нагнетание в очень острой фазе началось ведь с момента Украины. До тех пор, пока там не начался вот этот балаган: с Януковичами там, со всеми прочими. Пока они там не стали орать: «Москаляку на гиляку», этого противостояния не было в принципе», — отметил политолог.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что именно после событий Майдана Украина начала выставлять себя жертвой. Таким образом она обеспечила США работой на долгий срок, а кроме того, отсекла возможные конфликты с другой стороны. По его мнению, западные соседи в лице Польши, Венгрии и Румынии хотят отобрать себе украинские территории. Однако прозападная позиция Киева позволяет избежать этих притязаний.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью для ФАН рассказал, что Варшава боится, что в случае дестабилизации ситуации на территории Украины ее граждане массово начнут бежать в Польшу. По этой причине правительство приняло решение построить пограничную стену.