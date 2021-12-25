Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо

Москва, 25 декабря. Россия не заинтересована в нагнетании обстановки в мировой геополитике, она за тишину. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Журналист издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, кто должен быть геополитическим лидером. По ее мнению, существует две кандидатуры: США и Китай.

«Для России выгодно, чтобы в мире тихо было. Для России выгоден многополярный мир. Россия за добрые, взаимные, соседские отношения со всеми. Это же не мы устраиваем бардак этот вот. Это же не мы устроили Украину. Это же не мы устроили Белоруссии, Грузию и все прочие вот эти вот дискотеки», — ответил Гаспарян.

instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что за нагнетанием обстановки традиционно стоит Запад. При этом каждый раз во всех бедах обвиняется Россия. По его мнению, практически всегда за локальными конфликтами в Европе стоит Демократическая партия США, а Москве приходится все это расхлебывать.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что важная особенность одного из заявлений российского президента, озвученного на ежегодной пресс-конференции, заставила руководство США крепко призадуматься о радикальной смене приоритетов во внешней политике.