Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 08:38
08:36
Политика
Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
08:35
Происшествия
Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае
08:33
Политика
Вучич попросит Путина о дополнительных продажах газа
08:29
Происшествия
Трое моряков получили ожоги в результате взрыва газового баллона в порту Владивостока
08:27
Политика
Политолог Гаспарян: Украина за счет России пытается увеличить свою значимость
08:26
Политика
Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
08:24
Наука
Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет
08:23
Общество
Врач Мачнева призвала не пропускать завтрак и обед перед новогодним застольем
08:22
Армия
Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем
08:22
Общество
Глава Сахалинской области Лимаренко исполнил новогоднее желание подростка из Охи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо

Политика
Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 декабря. Россия не заинтересована в нагнетании обстановки в мировой геополитике, она за тишину. Об этом рассказал политолог Армен Гаспарян.

Журналист издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, кто должен быть геополитическим лидером. По ее мнению, существует две кандидатуры: США и Китай.

«Для России выгодно, чтобы в мире тихо было. Для России выгоден многополярный мир. Россия за добрые, взаимные, соседские отношения со всеми. Это же не мы устраиваем бардак этот вот. Это же не мы устроили Украину. Это же не мы устроили Белоруссии, Грузию и все прочие вот эти вот дискотеки», — ответил Гаспарян.

Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
instagram.com / @asgasparyan

Он добавил, что за нагнетанием обстановки традиционно стоит Запад. При этом каждый раз во всех бедах обвиняется Россия. По его мнению, практически всегда за локальными конфликтами в Европе стоит Демократическая партия США, а Москве приходится все это расхлебывать.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что важная особенность одного из заявлений российского президента, озвученного на ежегодной пресс-конференции, заставила руководство США крепко призадуматься о радикальной смене приоритетов во внешней политике.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
россия китай запад гаспарян
Комментировать