Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 08:38
08:36
Политика
Политолог Гаспарян: США готовы разменять Украину
08:35
Происшествия
Прорыв трубы оставил без воды 1,7 тыс. жителей поселка в Хабаровском крае
08:33
Политика
Вучич попросит Путина о дополнительных продажах газа
08:29
Происшествия
Трое моряков получили ожоги в результате взрыва газового баллона в порту Владивостока
08:27
Политика
Политолог Гаспарян: Украина за счет России пытается увеличить свою значимость
08:26
Политика
Политолог Гаспарян: России выгодно, чтобы в мире было тихо
08:24
Наука
Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет
08:23
Общество
Врач Мачнева призвала не пропускать завтрак и обед перед новогодним застольем
08:22
Армия
Новые способы ведения танкового боя продемонстрировали на учениях под Воронежем
08:22
Общество
Глава Сахалинской области Лимаренко исполнил новогоднее желание подростка из Охи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 08:24
Наука
Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет
wikipedia.org  /  Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 25 декабря. Опытный самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G совершил первый испытательный полет на Иркутском авиазаводе 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Детали для МС-21 разрабатывает и производит компания «Аэрокомпозит», которая использовала материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries до внесения ее Министерством торговли США в черный список в 2018 году. Уже в январе 2019 года поставки импортных материалов для крыла данной модели самолета были окончательно прекращены.

Минпромторг России выделил 4,4 млрд рублей на разработку аналогов американских композитов. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, господдержка в этом случае является «беспрецедентной по масштабу».

«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — заявил министр.

Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести больше тысячи воздушных судов. Об этом ранее сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Вернуться назад
Все новости / Наука / Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет
самолет ростех минпромторг мс-21 испытательный полет композиты
Комментировать