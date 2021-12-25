Самолет МС-21 с крылом из российских композитов совершил первый испытательный полет

Иркутск, 25 декабря. Опытный самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов и американскими двигателями PW1400G совершил первый испытательный полет на Иркутском авиазаводе 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Детали для МС-21 разрабатывает и производит компания «Аэрокомпозит», которая использовала материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries до внесения ее Министерством торговли США в черный список в 2018 году. Уже в январе 2019 года поставки импортных материалов для крыла данной модели самолета были окончательно прекращены.

Минпромторг России выделил 4,4 млрд рублей на разработку аналогов американских композитов. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, господдержка в этом случае является «беспрецедентной по масштабу».

«Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — заявил министр.

Российские авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести больше тысячи воздушных судов. Об этом ранее сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.