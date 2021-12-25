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Глава Сахалинской области Лимаренко исполнил новогоднее желание подростка из Охи
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Глава Сахалинской области Лимаренко исполнил новогоднее желание подростка из Охи

Общество
Глава Сахалинской области Лимаренко исполнил новогоднее желание подростка из Охи
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Сахалин, 25 декабря. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко исполнил желание 13-летнего подростка из Охи в рамках всероссийской акции «Елка желаний».

Артур Федотов разместил шар со своим желанием на сайте «Елка желаний». Затем этот шар попал к главе Сахалинской области, который провел с мальчиком встречу, поздравив его.

«Давно мечтал съездить в Москву. Особенно хочется посмотреть на Красную площадь, увидеть достопримечательности столицы», — рассказал юноша.

Он вместе с мамой отправится в Москву 25 декабря. Там они будут кататься на коньках, прогуляются по столице в преддверии Нового года и посетят Красную площадь, Храм Христа Спасителя, Новодевичий монастырь, смотровую площадку на Воробьевых горах.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднее желание девочки из Ставропольского края Татьяны Троценко, мечтавшей посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

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