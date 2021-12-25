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Юрист Балакин напомнил родителям об ответственности за оставление ребенка одного дома

Общество
Юрист Балакин напомнил родителям об ответственности за оставление ребенка одного дома
pxhere.com

, 25 декабря. Родителям не запрещено законом оставлять ребенка одного в квартире. Но при травме, им грозит уголовная ответственность и лишение родительских прав.

В российском законодательстве не прописано, со скольки лет можно оставлять ребенка одного дома, поэтому родители сами решают этот вопрос. Ребенок до 14 лет является малолетним, поэтому родителей могут привлечь к уголовной ответственности за оставление в опасности, если он получит травму или попадет в ситуацию, угрожающую жизни. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации «Комплаенс» Владимир Балакин РИА Новости.

«Помимо уголовного наказания, на основании полученных от полиции документов региональные органы опеки вправе поставить вопрос о лишении родительских прав в судебном порядке при наличии оснований подозревать дальнейшую угрозу жизни и здоровью ребенка», — добавил он.

Ранее руководитель языковой школы Babelfish, методист Наталья Рыбалко рассказала как не дать ребенку почувствовать себя обманутым, сохранить его веру в Деда Мороза или помочь безболезненно расстаться с ней. Рыбалко предложила рассказать ребенку в более старшем возрасте о Великом Устюге и о том, что каждый человек становится помощником Деда Мороза, когда совершает добрые поступки или радует кого-то просто так.

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