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Пользователи Twitter оценили еще один год Британии после Brexit

Общество
Пользователи Twitter оценили еще один год Британии после Brexit
pixabay.com

Лондон, 25 декабря. Британское издание BBC опубликовало статью, в которой подвело итоги еще одного года Великобритании вне Евросоюза. По мнению автора, правительству удалось избежать худшего развития событий.

В материале говорится, что экономика Соединенного Королевства стала менее глобальной и открытой. Читатели разошлись во мнениях.

«Как кто-то вообще может во время пандемии сказать действительный экономический статус Великобритании после Brexit?» — спросил @M8ycy.

Один из пользователей высказался резко против Brexit. По его мнению, за прошедший год не было ни одной истории, которая описывала бы преимущества выхода из ЕС. Он считает, что это настоящая катастрофа, которая приведет к еще более печальным последствиям.

«Не вижу последствий. Но я и пользы не вижу», — отметил @AngelBallinor.

Читатель @LenoreSimson обвинил СМИ во вранье. Он уверен, что они специально игнорируют лживые заявления политиков и показывают только тех, кто выступает за Brexit.

Ранее британцы через соцсети раскритиковали власти за бездействие против COVID-19. Правительство провело совещание, после которого не было принято никаких решений, что не понравилось гражданам Великобритании.

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