Грузовики застряли в снегу Якутии в 50-градусный мороз

Якутск, 25 декабря. Сотрудники спасательных служб вылетели 25 декабря из Якутска к 12 грузовикам, которые застряли в снегу в Кобяйском районе. Соответствующей информацией поделился пресс-центр госкомитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.

Власти Якутии ввели режим ЧС 24 декабря в Кобяйском районе, в котором 12 грузовых автомобилей застряли из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель. Водители машин лишены связи. У них также на исходе продукты и горюче-смазочные материалы.

Застрявшие находятся примерно в 30 километрах от села Сегян-Кюель. В районе термометры показывают минус пятьдесят градусов.

Руководство Службы спасения решило привести в боевую готовность десантную группу спасателей. Пресс-центр службы сообщил, что группа вылетела 25 декабря в 08:30 для доставки топлива застрявшим автомобилям.

Семь автомобилей недавно приняли участие в аварии на КАД у съезда на Выборгское шоссе в Санкт-Петербурге. В результате движение было затруднено.