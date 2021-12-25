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Читатели El País согласились с требованиями Путина к НАТО

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 08:14
Политика
Читатели El País согласились с требованиями Путина к НАТО
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Мадрид, 25 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции обвинил Запад в создании напряженности на Украине и потребовал от НАТО немедленного ответа на свои требования.

Российский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен принимать в свои ряды страны бывшего Советского Союза. Также ему следует остановить развертывание вооруженных сил. Испанцы прокомментировали речь президента.

«Кажется, что Путин ведет себя вполне серьезно, а Запад, честно говоря, в этой ситуации оказался с плохими картами, и блефовать у него не выйдет», — отметил Javier Moraga.

Пользователь Estrella Del Sur отметил, что Запад начинает морщиться при выступлениях Путина. Глава РФ выражает свои требования ясно и четко, заявляя о том, что Москва не заинтересована во вторжении на Украину.

«Во времена СССР Украина была на втором месте среди республик по уровню жизни, а на востоке Украины размещалась самая продвинутые и мощные производства СССР», — подчеркнул Juan Felipe.

Он добавил, что спустя 20 лет украинское государство стало самым бедным в Европе. Сейчас его население массово сбегает в Польшу и России. Именно это является неоспоримым фактом, а остальное — бессмысленные разговоры.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН Николай Межевич назвал главным политическим событием уходящего года изменение риторики российского руководства в общении с США и его европейскими партнерами по НАТО.

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