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Строительство ведущей в Магадан железной дороги обойдется в 2 трлн рублей

Экономика
Строительство ведущей в Магадан железной дороги обойдется в 2 трлн рублей
pixabay.com  /  Martin Winkler

Магадан, 25 декабря. Строительство ведущей в Магаданскую область железной дороги будет стоить 2 трлн рублей, заявил глава региона Сергей Носова.

По мнению губернатора, «конкретное решение» по проекту должно быть принято в 2022 году. В правительстве области рассматривали разные предложенные учеными варианты строительства дороги. Наиболее оптимальным является строительство вдоль федеральной трассы, но тогда дорога получится длиннее, уточнил Носов.

«Вариант вдоль федеральной трассы — сумма большая, два триллиона рублей. Но в 2022 году будет принято, думаю, конкретное решение», — цитирует губернатора MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что Правительство России готовится направить около 100 млрд рублей на обновление и развитие дорожной сети в регионах. Это должно положительно сказаться на качестве исполнения национальных проектов.

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магадан железная дорога строительство дорог
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