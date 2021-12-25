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Читатели «Дневник» и «Факти» восхитились выступлением Путина на пресс-конференции

Политика
Читатели «Дневник» и «Факти» восхитились выступлением Путина на пресс-конференции
Федеральное агентство новостей

София, 25 декабря. Президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Выступление главы государства не оставило равнодушным читателей болгарских изданий «Дневник» и «Факти».

В ходе брифинга российский лидер поговорил о внешней политике страны, ее внутренних проблемах, а также сравнил экономику РФ и Турции. Болгары поделились своим мнением в комментариях под статьями.

«Путин прав, никто не хочет, чтобы его валюта стала такой же, как у Турции, и никто не хочет, чтобы его страна стала как Турция», — отметил Зимбабвиец.

Пользователь ФИЛИП ЕЙДЖИ поинтересовался, участвовал ли хоть один президент США в подобных пресс-конференциях. По его мнению, Путин является великим человеком, который не побоялся отвечать на вопросы СМИ в прямом эфире.

«Когда Байден даст четырехчасовую пресс-конференцию? Или ему здоровье не позволяет? А раз не позволяет, как же он тогда управляет страной?» — спросил Веселин Дечев.

Читателю msb04694227 понравился вопрос главы РФ относительно реакции США, если бы Москва разместила бы ракеты на американо-мексканской границе. Ему интересно, почему не было ответа.

Ранее слова Путина, адресованные странам НАТО, впечатлили политолога Якова Кедми. По его словам, президент четко и жестко сформулировал для Запада требования РФ по безопасности.

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путин пресс-конференция выступление болгары
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