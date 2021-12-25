Экономист Дубовик: оснований назвать рубль «деревянным» сегодня нет

Москва, 25 декабря. Российский рубль преодолел недостатки прошлого и стал полноценным платежным средством на территории России, заявила профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

Рубль начали называть «деревянным» в глубоком прошлом. Но «главным фактором» такого названия стала гиперинфляция 1990-х годов. Дубовик напомнила, что в июле 1992 года благодаря письму Центробанка «Об официальном обменном курсе рубля» курс рубля был уравнен с биржевым фиксингом.

«Это позволило объединить множественные курсы — специальный, коммерческий, официальный и повысить курс доллара США с 56 копеек до 125 рублей», — сообщила в интервью агентству «Прайм» экономист.

Но со временем рубль преодолел недостатки «деревянного» и стал свободно конвертируемой валютой. Российская валюта стала привлекательна для иностранных инвестиций в ценные бумаги крупных корпораций, еврооблигации и государственные суверенные обязательства. Дубовик подчеркнула, что использовать рубль без каких-либо обременений сейчас могут резиденты и нерезиденты.

Ранее Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что экономика России активно развивается, хоть это может и не быть заметно на бытовом уровне. По его мнению, ситуация вокруг российской валюты только кажется нестабильной, а в действительности рубль укрепляет позиции.