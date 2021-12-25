Генассамблея утвердила бюджет ООН в размере 3,1 млрд долларов на 2022 год

Нью-Йорк, 25 декабря. Генеральная ассамблея ООН в пятницу одобрила бюджет международной организации на 2022 год в размере 3,12 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Полный отчет о заседании будет опубликован 27 декабря. Бюджет на следующий год оказался ниже, чем был в 2021 году. Тогда он составил 3,231 млрд долларов.

«Завершив основную часть 76-й сессии рано утром в пятницу, Генеральная ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за ситуации с визами.