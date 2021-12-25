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Песков: Россия хочет быстрого ответа США по гарантиям безопасности

Политика
Песков: Россия хочет быстрого ответа США по гарантиям безопасности
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 25 декабря. Россия заинтересована в быстром ответе США и НАТО относительно своих предложений по гарантиям безопасности, но конкретные дедлайны не были установлены.

Кроме того, в этом вопросе ограничений по времени просто не может быть. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что точная дата проведения переговоров России и США по гарантиям безопасности еще не согласована. Белый дом не подтвердил готовность начать беседу с российской стороной в начале января. В Вашингтоне также не стали говорить, кто именно будет представлять США на переговорах с Россией. При этом Песков заявил, что от имени РФ будет выступать замглавы МИД Сергей Рябков.

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Все новости / Политика / Песков: Россия хочет быстрого ответа США по гарантиям безопасности
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