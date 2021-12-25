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Власти Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС

Общество
Власти Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС
vk.com  /  Игорь Гурьев

Улан-Удэ, 25 декабря. Режим ЧС регионального значения, введенный из-за аварии на ТЭЦ, сняли в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Улан-Удэ ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. Сообщалось, что были отключены четыре котла. Теплоснабжение в жилища города отключено не было, однако параметры отопления были снижены примерно в 800 многоквартирных домах. Работу ТЭЦ-1 в Улан-Удэ планируется восстановить в субботу, об этом рассказали в правительстве республики.

«В Бурятии сняли режим ЧС регионального значения, введенного из-за пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ… Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее стало известно, что прокуратура Бурятии проводит проверку по факту пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

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