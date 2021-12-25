Холланд ответил Скорсезе на критику супергеройских фильмов

Лос-Анджелес, 25 декабря. Голливудский актер Том Холланд выступил в защиту фильмов о супергероях. Ранее этот жанр был раскритикован легендарным режиссером Мартином Скорсезе.

Постановщик таких фильмов как «Авиатор», «Таксист», «Банды Нью-Йорка» сравнил супергероику с аттракционами в тематических парках. Холланд, который до своей знаменитой роли Человека-паука попробовал себя в театральных постановках и драматических образах, ответил режиссеру. Об этом сообщает ScreenRant.

«Вы можете спросить Мартина Скорсезе: "Вы бы хотели снять фильм Marvel?" Но он не знает, на что это похоже, потому что он никогда их не делал. Я снимал фильмы Marvel, а также фильмы, которые обсуждаются в мире Оскара, и единственная разница, на самом деле, в том, что один намного дороже другого», — отметил Холланд.

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Он добавил, что и в драмах, и в супергероике актеру нужно отыгрывать своего персонажа, а режиссеру — прописывать историю и сюжет. Только это представлено в разных масштабах. Актер считает, что кинокомиксы — это также настоящее искусство.

Ранее стало известно, что команда, которая работала над созданием кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой», планирует начать кампанию, чтобы выдвинуть фильм в список номинантов на премию «Оскар» в 2022 году.