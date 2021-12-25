Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 07:08
07:03
Общество
Власти Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ режим ЧС
06:58
Общество
Спиридон Солнцеворот: приметы и традиции на 25 декабря
06:48
Шоу-бизнес
Холланд ответил Скорсезе на критику супергеройских фильмов
06:43
Происшествия
Автомобиль занесло и бросило на столб на заснеженной дороге возле кладбища в Петербурге
06:18
Общество
Врач Тяжельников посоветовал мыть елку перед установкой
06:15
Политика
Украинский депутат Мураев предрек большую сделку России и США
06:00
Политика
Тридцать лет спустя: рискуют ли США повторить судьбу СССР
05:49
Общество
МЧС России планирует создать реестр коррупционеров из списка экс-сотрудников
05:46
Политика
Секретарь СНБО Данилов: украинцы могут не признать решения Запада и России
05:46
Экономика
ПФР: жители сел могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 25%
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Врач Тяжельников посоветовал мыть елку перед установкой

Общество
Врач Тяжельников посоветовал мыть елку перед установкой
unsplash.com

Москва, 25 декабря. Искусственные и живые елки, украшения, цитрусовые и другие продукты могут вызвать аллергию. Елки перед установкой необходимо помыть, а потом дать им обсохнуть.

Причиной аллергии могут стать пыльца, смола и эфирные масла на елках. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

«Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями — пылевыми клещами», — сказал он.

Ранее дизайнеры поделились советами по украшению дома и елки к 2022 году. Тигр не терпит агрессивных оттенков, в выборе оттенков мишуры стоит отдать предпочтение лаконичности и натуральности. Руководитель студии декора SHISHKA decor Марина Иванова рекомендовала обратить внимание на матовый зеленый, коричневый и серо-коричневый цвета.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Врач Тяжельников посоветовал мыть елку перед установкой
новый год елка украшения
Комментировать