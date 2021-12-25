Врач Тяжельников посоветовал мыть елку перед установкой

Москва, 25 декабря. Искусственные и живые елки, украшения, цитрусовые и другие продукты могут вызвать аллергию. Елки перед установкой необходимо помыть, а потом дать им обсохнуть.

Причиной аллергии могут стать пыльца, смола и эфирные масла на елках. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает РИА Новости.

«Еще чаще аллергию вызывают синтетические елки, поскольку не все изготавливаются из качественных и безопасных материалов. А если елка еще не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями — пылевыми клещами», — сказал он.

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