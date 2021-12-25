Украинский депутат Мураев предрек большую сделку России и США

Киев, 25 декабря. Некая «большая сделка» может состояться в скором времени между Россией и США, о чем свидетельствует сложившаяся после переговоров глав государств Владимира Путина и Джо Байдена ситуация.

В ближайшем будущем Третья мировая война не состоится. Об этом заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

«То, что сейчас происходит, я думаю, мы находимся накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток — 2», секторальные и финансовые санкции против России, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», — сказал Мураев.

Он добавил, что дипломатия сработала кулуарно, а стороны уже обо всем договорились. Сейчас необходимо, чтобы все страны, которых затрагивают договоренности, сделали все нужное для их выполнения. Мураев считает, что в сложившейся ситуации главы России и США выйдут победителями.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не обсуждал место встречи Путина и Байдена. Прежде чем прорабатывать заочные контакты лидеров, необходимо сначала провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО.