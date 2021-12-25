МЧС России планирует создать реестр коррупционеров из списка экс-сотрудников

Москва, 25 декабря. МЧС России собирается создать реестр коррупционеров, которых уволили из-за утраты доверия. Ответственным за этот список будет директор департамента кадровой политики.

Проект приказа опубликовали на федеральном ресурсе нормативно правовых актов. Авторы документа написали, что должностные лица, которые ответственны за включение информации о сотруднике, освобожденным от должности из-за утраты доверия по причине совершения коррупционного нарушения, вошли в этот реестр.

Проект приказа при этом имеет приложение. В него будут включать всю нужную информацию о коррупционерах ведомства, включая занимаемую ими должность во время увольнения из-за утраты доверия. Также будут добавляться сведения о совершенном преступлении со ссылкой на приложение нормативного правового акта, требования которого нарушил сотрудник.

В МЧС недавно предупредили жителей России о штрафах за запуск фейерверков в неположенных местах. Санкция для физлиц может достигать до 40 тыс. рублей.