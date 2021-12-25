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Секретарь СНБО Данилов: украинцы могут не признать решения Запада и России

Политика
Секретарь СНБО Данилов: украинцы могут не признать решения Запада и России
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Киев, 25 декабря. Решения стран Запада и России относительно судьбы Украины не будут эффективными, если их не признают сами украинцы.

Украинские власти в данный момент не наблюдают «критического наращивания сил» со стороны России. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает агентство Франс Пресс.

«Каким бы ни был итог этих переговоров, ничего не получится, если его (исход) не признают украинцы», — сказал он, комментируя опубликованные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО.

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич назвал главным политическим событием уходящего года изменение риторики российского руководства в общении с США и его европейскими партнерами по НАТО. Основное политическое событие произошло в декабре, давшее выход той напряженности, которая складывалась в международных отношениях последние 30–35 лет, сказал он.

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Киев снбо данилов
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