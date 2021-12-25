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ПФР: жители сел могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 25%
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ПФР: жители сел могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 25%

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 05:46
Экономика
ПФР: жители сел могут рассчитывать на прибавку к пенсии в 25%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 декабря. Неработающие пожилые жители сел могут получить надбавку к пенсионной выплате в размере 25%. Для этого должен быть соблюден ряд условий, напомнил ПФР на своей странице «ВКонтакте».

Так, необходимо иметь стаж работы не менее 30 лет в сельском хозяйстве и проживать в соответствующей местности. При этом учитывается работа в колхозах, совхозах и других с/х организациях.

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в посте.

Всего список состоит из порядка 500 профессий. При этом, отметили в ПФР, стаж работы до 1992 года учитывается вне зависимости от занимаемой должности или профессии.

Некоторые категории российских пенсионеров ждет еще ряд выплат к Новому году. Пенсионный фонд России напомнил, кому они полагаются.

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пенсия пфр надбавка сельский стаж
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