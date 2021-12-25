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Российские военные ученые разработали способный заряжаться от ЛЭП дрон

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 05:29
Армия
Российские военные ученые разработали способный заряжаться от ЛЭП дрон
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 25 декабря. Тюменские военные специалисты разработали проект способного подзаряжаться от линий электропередачи дрона, сообщает со ссылкой на документы Роспатента РИА Новости.

Разработкой занимались специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны России. Проект предполагает создание мультикоптера с размыкаемым кольцевым магнитопроводом, которым дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки аккумулятора.

Целесообразность проекта военные ученые обосновывают тем, что российские мини-беспилотники в настоящее время не способны на продолжительные полеты, хотя такая необходимость есть, в том числе для разведки территории противника, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты 27-го научного центра Минобороны России разработали инновационный противогаз-бронешлем для защиты человека от действия оружия массового поражения, осколков и пуль. Шлем состоит из защитного стекла, корпуса, фильтров и клапана выдоха.

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