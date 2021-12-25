Российские военные ученые разработали способный заряжаться от ЛЭП дрон

Москва, 25 декабря. Тюменские военные специалисты разработали проект способного подзаряжаться от линий электропередачи дрона, сообщает со ссылкой на документы Роспатента РИА Новости.

Разработкой занимались специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны России. Проект предполагает создание мультикоптера с размыкаемым кольцевым магнитопроводом, которым дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки аккумулятора.

Целесообразность проекта военные ученые обосновывают тем, что российские мини-беспилотники в настоящее время не способны на продолжительные полеты, хотя такая необходимость есть, в том числе для разведки территории противника, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперты 27-го научного центра Минобороны России разработали инновационный противогаз-бронешлем для защиты человека от действия оружия массового поражения, осколков и пуль. Шлем состоит из защитного стекла, корпуса, фильтров и клапана выдоха.