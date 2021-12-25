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Президент Сербии Вучич подтвердил доставку российских ПТРК «Корнет» для армии страны

Армия
Президент Сербии Вучич подтвердил доставку российских ПТРК «Корнет» для армии страны
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Белград, 25 декабря. Приобретенные в России противотанковые ракетные комплексы «Корнет» доставлены в Сербию. Об этом рассказал президент республики Александр Вучич в эфире TV Prva.

Он подчеркнул, что покупка российских ПТРК «Корнет» является усилением для сербской армии. По словам Вучича, страна приобрела их по «отличной цене», оплатив стоимость вооружения авансом. Президент Сербии подчеркнул, что он гордится армией страны, которая становится «все сильнее».

«Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире — "Корнеты". Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии рассказал, что страна ежедневно экономит 8,6 миллиона долларов на газе благодаря договору с Россией. Вучич добавил, что республика планирует закупать у Москвы еще четыре миллиона кубометров топлива в сутки.

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