Пашинян сообщил о катастрофе в переговорах по статусу Карабаха в 2016 году

Ереван, 25 декабря. Армения в 2016 году получила катастрофическое предложение в рамках переговоров по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По словам министра, сопредставители в 2016 году выдвинули три пакета предложений. Пашинян отметил, что в них впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Карабах получает промежуточный статус. Однако трагедия заключается не в этом.

Пашинян отметил, что никто не говорит о вопросе уточнения временного статуса Карабаха. По его мнению, из-за этого переговорного содержания процесс перенесли в Совет Безопасности ООН. Премьер уточнил, что во время всех переговоров Армения хотела закрепить окончательное решение за Минской группой ОБСЕ, а в 2016 году оно перешло в СБ ООН.

Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов недавно сообщил, что Баку контролирует ситуацию на всей границе с Арменией.