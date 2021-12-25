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Пашинян сообщил о катастрофе в переговорах по статусу Карабаха в 2016 году

Политика
Пашинян сообщил о катастрофе в переговорах по статусу Карабаха в 2016 году
primeminister. am  /  Пресс-служба премьер-министра Армении

Ереван, 25 декабря. Армения в 2016 году получила катастрофическое предложение в рамках переговоров по Нагорному Карабаху. Соответствующее заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По словам министра, сопредставители в 2016 году выдвинули три пакета предложений. Пашинян отметил, что в них впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Карабах получает промежуточный статус. Однако трагедия заключается не в этом.

Пашинян отметил, что никто не говорит о вопросе уточнения временного статуса Карабаха. По его мнению, из-за этого переговорного содержания процесс перенесли в Совет Безопасности ООН. Премьер уточнил, что во время всех переговоров Армения хотела закрепить окончательное решение за Минской группой ОБСЕ, а в 2016 году оно перешло в СБ ООН.

Глава минобороны Азербайджана Закир Гасанов недавно сообщил, что Баку контролирует ситуацию на всей границе с Арменией.

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Армения азербайджан нагорный карабах пашинян
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