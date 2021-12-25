Премьер Молдавии Гаврилица: Спыну не мог подписывать протокол с «Газпромом»

Кишинев, 25 декабря. Министр инфраструктуры и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну не имели полномочий подписывать протокол с «Газпромом», но документ не теряет от этого силы, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

Кишинев продлил контракт с «Газпромом» на пять лет при условии аудита задолженности «Молдовагаза» в следующем году. Полное погашение долга с учетом пени планируется в течение пяти лет.

Протокол о переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал вице-премьер Спыну. Согласно документу, Молдавия обязалась погашать платежи вовремя и выполнить ряд других условий.

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — сообщила в эфире телеканала TV 8 Гаврилица.

Премьер подчеркнула, что это не делает протокол недействительным. По ее словам, в своих решениях власти ориентируются на подписанный в Санкт-Петербурге документ. Гаврилица заверила, что в переговорах с «Газпромом» нарушений процедуры не было.

Ранее компания «Молдовагаз» погасила очередной платеж перед российской компанией «Газпром» за поставки газа. Размер платежа для российского партнера в молдавском газораспределительном предприятии не уточнили.