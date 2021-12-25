Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 декабря 05:36
05:29
Армия
Российские военные ученые разработали способный заряжаться от ЛЭП дрон
05:10
Армия
Президент Сербии Вучич подтвердил доставку российских ПТРК «Корнет» для армии страны
04:40
Политика
Пашинян сообщил о катастрофе в переговорах по статусу Карабаха в 2016 году
04:39
Политика
Премьер Молдавии Гаврилица: Спыну не мог подписывать протокол с «Газпромом»
04:14
Общество
Роспотребнадзор предупредил о скрытых рисках омикрон-штамма
04:08
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг выступил против цифрового релиза фильмов о Бонде
04:05
Общество
Директор телеканала «Наш» Грановский раскрыл обман Киева Вашингтоном
04:00
Шоу-бизнес
Трэвис Баркер и семейство Кардашьян выпустили cover-версию песни Jingle Bells
04:00
Политика
Игра в декоммунизацию: почему западные соседи Украины вспомнили о территориальных претензиях
03:58
Общество
Рыб ждет удача в финансах, а Тельцов выгодные сделки: гороскоп на 25 декабря
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Премьер Молдавии Гаврилица: Спыну не мог подписывать протокол с «Газпромом»

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 04:39
Политика
Премьер Молдавии Гаврилица: Спыну не мог подписывать протокол с «Газпромом»
twitter.com  /  @natgavrilita

Кишинев, 25 декабря. Министр инфраструктуры и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну не имели полномочий подписывать протокол с «Газпромом», но документ не теряет от этого силы, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.

Кишинев продлил контракт с «Газпромом» на пять лет при условии аудита задолженности «Молдовагаза» в следующем году. Полное погашение долга с учетом пени планируется в течение пяти лет.

Протокол о переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал вице-премьер Спыну. Согласно документу, Молдавия обязалась погашать платежи вовремя и выполнить ряд других условий.

«У вице-премьера не было полномочий подписывать такие протоколы, правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола», — сообщила в эфире телеканала TV 8 Гаврилица.

Премьер подчеркнула, что это не делает протокол недействительным. По ее словам, в своих решениях власти ориентируются на подписанный в Санкт-Петербурге документ. Гаврилица заверила, что в переговорах с «Газпромом» нарушений процедуры не было.

Ранее компания «Молдовагаз» погасила очередной платеж перед российской компанией «Газпром» за поставки газа. Размер платежа для российского партнера в молдавском газораспределительном предприятии не уточнили.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер Молдавии Гаврилица: Спыну не мог подписывать протокол с «Газпромом»
Газпром газ молдавия гаврилица спыну
Комментировать