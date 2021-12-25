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Дэниел Крейг выступил против цифрового релиза фильмов о Бонде

  /   Обновлено: 25 декабря 2021 04:08
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг выступил против цифрового релиза фильмов о Бонде
Global Look Press  /  Kevin Sullivan

Лос-Анджелес, 25 декабря. Британский актер Дэниел Крейг заявил, что будущие фильмы «бондианы» не должны сразу получать цифровой релиз.

Звезда фильмов о шпионе Джеймсе Бонде снялся в киноленте «Не время умирать», которая стала завершающей для него в знаменитом образе. В настоящий момент неизвестно, кто станет его приемником, но артист уже поделился своим мнением относительно будущего кинофраншизы. Об этом сообщает ScreenRant.

«Одна из величайших вещей, которые произошли — это то, что мы запустили этот фильм ("Не время умирать" — Прим. ред.) в кинотеатрах. Вот где должны быть фильмы о Бонде. Они не так хорошо смотрятся на телефоне. Они отлично смотрятся на экране Imax. Он отлично смотрится на 30-футовом экране», — отметил Крейг.

Дэниел Крейг выступил против цифрового релиза фильмов о Бонде
Кадр из фильма «007: Спектр» /

Он добавил, что походы в кино — это прекрасные мероприятия для всей семьи, которая может развлечься во время выходного. По его мнению, пока в кинотеатрах показывают такие фильмы, у кинематографа есть шанс выжить.

Ранее стало известно, что британский актер Генри Кавилл не исключает, что может стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в знаменитой кинофраншизе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дэниел Крейг выступил против цифрового релиза фильмов о Бонде
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