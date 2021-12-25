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Директор телеканала «Наш» Грановский раскрыл обман Киева Вашингтоном

Общество
Директор телеканала «Наш» Грановский раскрыл обман Киева Вашингтоном
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 25 декабря. США обманули Украину ради поставок газа в Европу в целях получения трети рынка газа в Европе по цене 1500 долларов.

Для этого Вашингтон придумал тему с нападением и российским газопроводом «Северный поток — 2». Об этом рассказал директор телеканала «Наш» Владимир Грановский.

«Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с "Северным потоком — 2" ради одного, чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу», — заявил он, добавив, что США действуют «подло» и «цинично», используя самые грязные пиар-технологии, для получения трети рынка газа в Европе по цене 1,5 тысячи долларов.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил незапуск «Северного потока — 2». Он заявил, что Москва обязана «полностью поменять подходы к поставкам газа в Европу, убрать геополитику из этого и потерять возможность использовать газ как оружие».

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газ северный поток - 2 поставки
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